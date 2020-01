Interclub RC Galla Placidia e Rotary Ravenna 2072 consegnano 10mila euro alla Fabio Onlus

Alla presenza del Governatore Angelo Andrisano, del presidente del Rotary Ravenna Amelia Tienghi e del Presidente di Galla Placidia Camillo Rapparini, martedì 28 gennaio si è svolto l’Interclub RC Galla Placidia e Rotary Ravenna 2072 per la consegna dell’importante somma di 10.000 euro a Cristina Ianiro a favore di Fabio Onlus grazie alla lotteria organizzata dalle consorti. Durante la serata è intervenuto inoltre il direttore di Romagna Acque ingegner Andrea Gambi, con una relazione sul “Servizio Idrico della Romagna”. Il progetto Plastic Free che i due club stanno portando avanti, in accordo con il Dirigente del Liceo Scientifico Oriani Luca Dradi, ha la finalità di sensibilizzare i giovani studenti del Liceo Scientifico all’utilizzo degli erogatori dell’acqua che verranno installati, in collaborazione con Romagna Acque, presso la sede del Liceo Scientifico Oriani. Verranno distribuite inoltre borracce a tutti gli studenti.