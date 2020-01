La Romagna mille anni fa: Incontro a Lugo con il ricercatore Marco Cavalazzi

Sabato 1 febbraio alle 16, nella sala della biblioteca del Liceo di Lugo (viale Orsini 6), il ricercatore dell’Università di Bologna Marco Cavalazzi terrà l’incontro “Il paesaggio medievale intorno a una capitale. Ravenna e il suo territorio tra Tardantichità e Medioevo”, attraverso il quale si cercherà di capire com’era la Romagna mille anni fa.

Durante l’incontro verranno esposti i risultati dei lavori di ricerca nella pianura romagnola effettuati dall’Università di Bologna durante gli ultimi venti anni: scavi archeologici di Zagonara, ricognizioni di superficie, carotaggi e indagini geofisiche. Lo scopo del lavoro svolto finora è stato scoprire l’evoluzione del popolamento rurale circostante una capitale come Ravenna e in altri centri urbani come Faenza o Cervia.

L’evento è organizzato dall’Associazione per lo sviluppo della cultura in collaborazione con il Comitato per la tutela dei beni storici di Lugo e il patrocinio del Comune di Lugo.