Mei Faenza a Sanremo per celebrare i suoi 25 anni e la musica indipendente, nell’ambito di Sanremo Sonora

Il Mei Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, la più importante kermesse della scena musicale indipendente ed emergente italiana, torna nuovamente a Sanremo in occasione del Festival di Sanremo numero 70 che si apre martedì prossimo 4 febbraio, per celebrare i suoi 25

anni che festeggerà alla prossima edizione (dal 2 al 4 ottobre 2020 a Faenza).

Dal 4 all’8 febbraio ci saranno appuntamenti quotidiani live in Piazza Bresca a Sanremo dalle ore 18 e mercoledi 5 febbraio è in programma uno stage alla Birreria Mamely di Via Gioberti. La scena di Piazza Bresca ospiterà anche i premi a Pinguini Tattici Nucleari (nella foto), Marco Sentieri, WakeUpCall e altri riconoscimenti del circuito del MEI.

Il Mei Meeting delle Etichette Indipendenti dopo le presenze degli scorsi anni con riconoscimenti ad artisti come Lo Stato Sociale, The Zen Circus, Giuseppe Anastasi e tantissimi altri, prosegue nel suo percorso a favore di una presenza autonoma e precisa della filiera creativa musicale emergente e indipendente italiana.

Ecco il programma dal 4 all’8 febbraio in Piazza Bresca con gli artisti selezionati tra le oltre 200 proposte pervenute al MEI. Si parte martedì 4 febbraio con le esibizioni dal vivo di Nicola Lotto, Cesare Isernia, Swingari. Si prosegue mercoledì 5 febbraio, prima invitando tutti ad andare in spiaggia dal mattino con Piero Pelù per pulire la spiaggia di Sanremo, poi con le Premiazioni: Targa MEI al Miglior Artista Indipendente al Festival di Sanremo 2020 ai Pinguini Tattici Nucleari, Premio Speciale MEI ai WakeUpCall per l’Omaggio a Domenico Modugno con la loro rivisitazione di Volare, e infine Targa MEI Giovani a Marco Sentieri per l’impegno sociale contro il bullismo a Sanremo Giovani 2020 e agli Eugenio in Via di Gioia, già premiati al MEI alcuni anni fa, per il loro impegno sui temi ambientali, sempre presenti a Sanremo Giovani 2020. Si esibiranno dal vivo in questa straordinaria giornata i Fiori di Cadillac, VXA e Christian G.

Si prosegue giovedì 6 febbraio: dal vivo toccherà a Madda, Limbrunire, Vettori mentre venerdì 7 febbraio tocca ai Comets, Eleonora Toscani, Elena Sanchi e sabato 8 febbraio sul palco saliranno Silvia Oddi, Simon Dietzsche e The LondonPride.

Durante i cinque giorni passeranno tanti artisti indipendenti ed emergenti a salutare gli artisti del Palco del MEI. Infine, una giuria selezionerà la migliore esibizione live per farla partecipare al MEI25 dal 2 al 4 ottobre a Faenza.