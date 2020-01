Passogatto di Lugo: una serata dedicata alle tradizioni con le opere di quattro autori

Sabato 1 febbraio quattro autori saranno a Passogatto di Lugo per presentare le proprie opere in occasione dell’iniziativa “Romagna, Emilia, Veneto: anche questa è tradizione”. L’evento è in programma alle 16.30 presso il locale circolo Arci.

Per l’occasione, Mirco Villa parlerà di paesaggi, cibo e cultura popolare in Romagna con i suoi libri Il bello di metter i piedi sotto alla tavola e A pancia piena di ragiona meglio, mentre Mauro Platani e Loretta Olivucci presenteranno A me l’han raccontata loro, Romagna: cent’anni sulla via Emilia e Il mio canto libero. Infine, Sonia Marangoni parlerà di Quando si peccava anche così e La trappola del diavolo. Ballo popolare a Vicenza tra 1890 e 1940.

Le presentazioni saranno accompagnate da filmati, immagini e brevi esempi musicali dal vivo. Alle 19 è invece in programma una cena tutti insieme in cui ognuno porta qualcosa da condividere. A seguire, alle 21, visione del film documentario Lino e Primo – Due suonatori di fisarmonica in alta Valle del Savena con la regia di Emilio Tremolada. Il regista sarà presente in sala.

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni contattare il numero 333 2513259 (Ciro).

L’iniziativa è organizzata dal Circolo Arci per la valorizzazione di Passogatto e del suo territorio con il patrocinio del Comune di Lugo.