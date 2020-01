Ravenna, dai mosaici di San Giovanni Evangelista ai giochi da tavola della Classense: nuovo tour con Silvia Togni

Proseguono i tour organizzati da Ravenna con Classe, sabato 1° febbraio, alle ore 15:00 con Ludus in Fabula: dal bestiario medievale dei mosaici di San Giovanni Evangelista che si riporta alle atmosfere delle favole di Esopo alla sede dell’’Otium’ per eccellenza, la Biblioteca Classense di Ravenna, con la sua sorprendente collezioni di giochi da tavola con finalità non solo ludiche, ma anche satiriche ed educative. In compagnia di Silvia Togni, attraversando sette secoli di storia del gioco, farà capolino anche la nostra Ravenna, con le sue pigne e i suoi pinoli. Il tour terminerà nella bellissima Sala del Mosaico (VI sec.) sito nella nuova ala della biblioteca.

Appuntamento alle ore 14:45 di fronte alla Basilica di S. Giovanni Evangelista (P.za Anita Garibadi – Ravenna). Costo di partecipazione euro 5,00 a persona (gratuiti i ragazzi fino alla 5°elementare). Prenotazione obbligatoria a info@ravennaconclasse.it oppure al numero 333 4982374 (anche SMS o whatsapp).