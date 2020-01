Ravenna, Dis-ORDINE vuole liberare la Mariola dalla sua prigionia, imposta dalla Soprintendenza

C’era una volta la Mariola e c’era un detto Cercar Mariola per Ravenna. Ora non c’è più la Mariola e il detto oramai chi se lo ricorda più? Ma a questo triste destino l’Associazione Dis-ORDINE non si rassegna e così lancia “a vent’anni dalla sua ingiusta prigionia il FRONTE di LIBERAZIONE della MARIOLA. Ammirata da Dante e da Byron, cantata da Cervantes nel Don Chisciotte, dopo sette secoli rimossa dalla sua dimora e imprigionata nelle segrete della Soprintendenza, protagonista della leggenda Cercar Mariola per Ravenna, ora la Mariola cerca Ravenna e i suoi cittadini, e nell’anno delle Celebrazioni dantesche vuole tornare nella sua Torre Civica, in compagnia del suo distratto cavaliere.” Così si legge nella nota di Dis-ORDINE, che vuole riportare la Mariola nella sua nicchia alla base della Torre Civica, in via Paolo Costa-Via Ponte Marino, da dove fu tolta appunto 20 anni fa, separata dal suo cavaliere. Marcello Landi, animatore di Dis-ORDINE, ci dice al telefono che dopo 20 anni la storia del restauro della Mariola non regge più e che la testa conosciuta come Mariola dovrebbe tornare al suo posto, rendendola visibile con un pannello di plexiglas o vetro, dal momento che oggi la Torre Civica è transennata e circondata da pannelli. Fra l’altro, aggiunge Landi, non si capisce perché quando hanno imbracato e lavorato al rafforzamento strutturale della Torre Civica abbiano inserito una enorme barra di ferro che va a separare la nicchia del cavaliere dalla nicchia che dovrebbe ospitare la Mariola (come si vede nella foto sotto).

La battaglia per la “liberazione” della Mariola parte da una raccolta di firme fra i cittadini. I moduli per firmare sono disponibili “24 ore su 24 presso Hotel Diana a Ravenna, via Girolamo Rossi 47, in occasione degli eventi organizzati dall’Associazione Dis-ORDINE oppure, entro breve, online sul sito dell’Associazione Dis-ORDINE www.dis-ordine.it.”

Cercar Mariola per Ravenna

Il detto popolare “Cercar Mariola per Ravenna” – racconta l’Associazione Dis-ORDINE – citato da storiche fonti letterarie fin dal 1300, sorge anticamente a Ravenna dall’interpretazione della posizione di due curiosi frammenti in pietra incastonati in due nicchie adiacenti alla base della Torre Civica di Ravenna sul lato in via Ponte Marino: una testa, forse di imperatore romano e, accanto, un cavaliere che le volge le spalle.

Tante sono le leggende che si diramano sull’onda di questa misteriosa storia che fin dal primo Trecento supera i confini della città tanto che compare in un verso del Codice de L’Acerba di Cecco d’Ascoli: “Maria si va cercando per Ravenna/chi in donna crede che sia intelletto” e persino Cervantes, alcuni secoli dopo, nel Don Chisciotte, paragona il “buscar a Marica por Ravena” col “buscar al bachiller en Salamanca” riferendosi alla ricerca di qualcosa di talmente ovvio che a volte non si trova anche se evidente. Queste citazioni sono tutte raccolte nel libro “Cercar Maria per Ravenna – Zarchè Mariola par Ravèna” del 2004 scritto da Franco Gàbici (Danilo Montanari Editore).

L’antica leggenda fa sì che a Ravenna, sul finire dell’Ottocento, compaia una maschera carnevalesca, di cui si ha testimonianza in una fotografia ritoccata ad acquerello, datata 1870, appartenente all’Album di Gaetano Savini in Memorie illustrate di Ravenna, custodito alla Biblioteca Classense: la Maschera della Mariola. Una veste rossa profilata in bianco nascosta da un ampio mantello di colore blu, come la veste mariana, stranamente allacciata al maschile.