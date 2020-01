Ritorna in provincia di Ravenna la grande festa Arci “Infest” con un programma ricco di appuntamenti

Anche per questo 2020 Arci Comitato Provinciale di Ravenna presenta la rassegna circuito INFEST la grande festa ARCI. Una festa in rete e diffusa nel territorio della Provincia di Ravenna per far uscire allo scoperto “quanto Arci sia radicata nel territorio – scrivono dal Comitato – e quanto sia ampia la gamma di attività e di temi affrontati dalle diverse associazioni affiliate (96 nel 2018). Circuito INFEST ha lo scopo di valorizzare e mettere in luce le variegate e ricche offerte della rete Arci del nostro territorio, dando un segnale di forza e coesione. Molto spesso le attività promosse nascono dal basso e direttamente dai soci, con indirizzi diversi come arte, cultura, intrattenimento, servizi, volontariato, divulgazione e solidarietà. L’obiettivo è quello di far conoscere la forza e il valore che sta dietro le numerose iniziative della rete associativa Arci.”

INFEST è strutturato come un circuito-rassegna che si snoderà nel territorio nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, per un totale di 19 appuntamenti, nelle sedi dei circoli e associazioni più conosciuti per le loro attività artistico-culturali e solidaristiche. La rassegna sarà suddivisa in appuntamenti pomeridiani e serali presso i vari circoli, che vedranno la partecipazione di attori, musicisti, giornalisti, scrittori e comici, tutti ospiti di Infestarci.

L’ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana) è un’associazione di promozione sociale italiana fondata a Firenze il 26 maggio 1957. Ora l’associazione fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l’Arci fondata nel ’57. Essa si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana. Arci si richiama, inoltre, alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e alla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia dell’ONU e opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l’affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dell’Europa delle cittadine e dei cittadini. Arci è tra le organizzatrici dei “Campi della Legalità” che in 9 regioni, in beni confiscati alle mafie, ospitano centinaia di volontari da tutto il Paese che seguono percorsi formativi sulla storia delle mafie ma anche Costituzione.



CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

FEBBRAIO

domenica 2 – Kinotto – Mezzano

apertura ore 18 – spettacolo ore 20

Nel Segno di Jac!

storia & disegni di Benito Jacovitti

con la collaborazione di Antonello Vigliaroli del Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo

Nel dicembre del 1997, a 73 anni, moriva Benito Jacovitti, uno dei più importanti e più noti autori di fumetto italiani di sempre. A distanza di ventidue ripercorriamo la sua carriera e andiamo alla riscoperta del suo incredibile genio grafico e narrativo.

Circolo Arci KINOTTO

via Canale Guiccioli 35

Borgo Masotti Mezzano – RA

ingresso gratuito

sabato 8 – Passogatto

ARCIPASSOGATTO

ore 19.30

Serata delle Rose Rosse

Menù a base di Pesce. su prenotazione

Segue MORRIGANS WAKE in concerto

Info e Prenotazioni al 333 25 13 259

ingresso gratuito / cena a pagamento su prenotazione

venerdi 21 – Prometeo – Arci Faenza

ore 20.45

Che genere di costume?

spettacolo – conferenza sulla storia della cultura drag

Un’occasione per conoscere la cultura drag, fra storia e intrattenimento. Durante la serata si susseguiranno performance e momenti di approfondimento grazie alla drag queen Kaya Mignonne, vincitrice di miss drag queen 2018

circolo Prometeo – vicolo Pasolini 6, Faenza (Ra)

ingresso gratuito

sabato 22 – Brainstorm – Fusignano

concerti dal vivo con

Tiziano “Bob Corn” Sgarbi

+ In.versione Clotinsky

ingresso gratuito

Brainstorm Fusignano – piazza Corelli 14

venerdi 28 – Teatro Socjale – Piangipane

Giovanni Truppi

Sul palco del Socjale arriva uno dei cantautori italiani contemporanei più promettenti, Giovanni Truppi. Vincitore a Club Tenco-Premio Tenco del “Premio Nuovo Imaia” nel 2017, Truppi si è distinto nel panorama musicale italiano per i suoi testi profondi e musiche di alto livello. Premio MEI Artista Indipendente dell’Anno

Ingresso ore 21, concerto ore 22

Biglietti € 20

Prevendite www.teatrosocjale.it

via Piangipane, 153

MARZO

venerdi 6 – INconTRAdonne – Alfonsine

associazione Arci INconTRAdonne

ore 21

Auditorium scuole medie via Murri 26 – Alfonsine

in collaborazione con Compagnia teatrale Le sorelline

SOFFI

Un canto d’amore alle donne di ieri, di oggi, di domani.

ingresso gratuito

venerdì 13 – Mama’s Club – Ravenna

dalle ore 21

1917

uno spettacolo di Davide Sacco e Agata Tomsic / ErosAntEros

creato su commissione di Ravenna Festival, per ridare vita alle parole dei poeti che hanno cantato la Rivoluzione d’ottobre

con Agata Tomsic

via San Mama 75 Ravenna

TEL 331 911 8800

ingresso 5 euro

domenica 15 – Amici della Tammorra Ravenna – Villanova

presenta

SEBBENE SIAM DONNE – non una di meno

pranzo dedicato alle donne

pranzo ore 12.30 – concerto ore 16

FemmeFolk

prenotazione obbligatoria

al 331 6290453 – 338 4297939

presso

CASABLANCA

via della Chiesa 10

Villanova di Bagnacavallo

giovedì 19 & 26 – Cinema Arci Gulliver

presenta

FRIDA – Viva la Vida

docu-film evento dedicato alla pittrice messicana Frida Kahlo

proiezione ore 21

piazza della Resistenza, 2 – Alfonsine

sabato 21 – Arci CASABLANCA – Villanova

ore 17.30

presentazione dei libri

Giorgio Godi – John Hawkood in Romagna (2017)

William Caferro- John Hawkood, un mercenario inglese nell’Italia del trecento (2018)

introduzione a cura di Leardo Mascanzoni. Saranno presenti autore e curatore

Per conoscere John Hawkood, colui che fece costruire la via Aguta, la Torre di Cotignola e governò Bagnacavallo per 5 anni

presso la Casa del popolo- Villanova di Bagnacavallo – via Chiesa,10

venerdì 27 – Circolo 22 – Bagnacavallo

Palermo Spoon River

di Carmelo Pecora e Francesca Fantini

da una idea di Antonio Maria Di Fresco

Il reading recitato a due voci racconta con immagini, foto e poesie la storia di molte delle morti innocenti, per mano della mafia, avvenute a Palermo fino agli anni 90

presso

Arci CIRCOLO 22

via Bartolomeo Ramenghi, 22/A, 48012 Bagnacavallo

Telefono: 329 906 4304

sabato e domenica 28/29 – 4/5 aprile

42ª Sagra del tartufo di pineta – Fosso Ghiaia – dalle 8 alle 17

Arci associazione tartufai Ravenna

La Sagra del Tartufo di pineta si svolge presso la storica Pineta di Classe. Un appuntamento entrato a pieno titolo nell’elenco delle manifestazioni della tradizione ravennate, sia per la “longevità” dell’evento (42° edizione), sia per la peculiarità del prodotto celebrato, ossia il tartufo di pineta, prezioso e caratteristico “frutto” delle pinete ravennati.

Sono previste degustazioni con chef professionisti e mercatini con i prodotti tipici del territorio, mostre, escursioni guidate in pineta a cura di esperti tartufai, gare sportive non competitive, escursioni in mountain-bike, giochi tradizionali, tiro con l’arco, e ancora test dimostrativi e prove con cani addestrati.

presso

Parco 1° Maggio – via Fosso Ghiaia, 1

Telefono 339 3546640

ingresso gratuito.

APRILE

sabato 11 – Fossolo Live Club – Fossolo

dalle 21

Sonora Zip in concerto

I Sonora Zip sono una band imolese la cui prerogativa è quella di coinvolgere il proprio pubblico attraverso i più grandi successi della musica Italiana, in un contesto di genuina simpatia… non mancano difatti le note comiche.

presso

Fossolo Live Club

via Fossolo 135 – Faenza

ingresso gratuito

domenica 12 – Circolo Quintet – Porto Fuori

dalle ore 15

Giochi Riuniti

Il circolo Quintet offre un’ampia varietà di giochi da tavolo e uno spazio per ogni tipo di attività inerente alla sfera ludica. Chiedete consiglio per il board-game più adatto a voi, fatevi spiegare le regole e date il via al divertimento.

via Romea sud 93/A – Ravenna

ingresso gratuito

venerdì 17 – DOCK 61 – Ravenna

ore 21

Fujtôn (terza puntata)

Narrazione in forma di lettura teatrale

Con Lia Calenda, Tania Eviani, Luca Marconi, Manuela Milani, Grazia Lombardi, Marilena Giunchi

regia Eugenio Sideri

via Magazzini Posteriori, 61

tel 370 321 8567

venerdì 24 – LA QUERCIA – Faenza

dalle ore 19

“la Quercia APS”

in collaborazione con Fiori D’acciaio

serata raccolta fondi per prevenzione tumore al seno

pizzata & lotteria di beneficenza

presso

La Quercia

via Ravegnana 29 – Faenza

338 3991803

MAGGIO

venerdì 8 – YAKAR Associazione Culturale

YAKAR@ Circolo Torri – Torri

dalle 21

Yakar & 05QuartoAtto – Improvvisazione Teatrale Ravenna

Drink-It

Drink-It è uno spettacolo comico (ma non solo) completamente improvvisato, che prende spunto dalle parole e dalle proposte del pubblico. Quattro attori ed un barman daranno vita a tante scene veloci e… da bere. Da Shakespeare al western, dai cartoni animati alle poesie, dal noir alla canzone lirica. Una serata unica, perché ogni volta è diversa e irripetibile.

Circolo Arci TORRI

via torri 331 Mezzano Tel. 0544/532855

domenica 17 – Ortisti di Strada – Resilienza Silenziosa

Orto Spartaco Ravenna

Atelier delle verdure

una giornata dedicata alla natura, al cibo, alla musica e all’arte.

visita all’orto – Arte en plein air – aperitivo vegano, scambio semi – jam session acustica, arte libera

ORTO del centro sociale Spartaco

via Chiavica Romea 88

tel 334 192 8398

domenica 24 – Lucertola Ludens

Festa del Diritto al gioco/Lucertola Ludens – Ravenna

dalle 15

FESTA DEL DIRITTO AL GIOCO

Il 20 novembre 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, con la quale riconosce diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici a tutti i bambini e le bambine del mondo. I bambini e le bambine sono persone con diritto di cittadinanza universale. Il 24 maggio si celebra a Ravenna questa ricorrenza con giochi, spettacoli, laboratori e confronti tutti dedicati ai bambini e i loro diritti.

Parco delle Manifiorite – Ravenna

ingresso gratuito

Tutti gli eventi sono accessibili con tessera arci 2020. Per informazioni e contatti: tel. 0544 219721 – Arci Ravenna, via Gioacchino Rasponi, 5, Ravenna.



