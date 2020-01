Teatro degli elementi: terzo appuntamento con i laboratori di Galla & Teo

Sabato 1 febbraio, dalle 9 alle 11.30, si terrà il terzo e penultimo incontro del laboratorio “Teatro degli Elementi” presentato dall’associazione culturale Galla & Teo. La mattinata, dal titolo “Terra–L’origine della voce”, sarà incentrata sulle tecniche di respirazione e, di conseguenza, sull’uso della voce e della sua espressività attraverso alcune teorie didattiche di base.

In occasione di questa iniziativa, ai partecipanti è richiesto di portare un tappetino da yoga o uno strumento simile. Il laboratorio è aperto a partecipanti dai 18 anni in su. Non è richiesta alcuna esperienza teatrale, né è necessario essere già iscritti all’associazione. Tutti gliincontri si terranno presso la Sala Polivalente San Severo (Via Dismano, 55 –Ravenna) .La prenotazione è obbligatoria e si può scegliere se partecipare a tutto il laboratorio o scegliere soltanto uno o due incontri.

Il “Teatro degli Elementi” è un laboratorio speciale in quattro date diverse, dedicato a coloro che hanno voglia mettersi in gioco, per i quali la tecnica è una questione secondaria, che vogliano trascorrere qualche ora concentrati su di sé e sulle suggestioni che possono arrivare quando si abbandonano la voce e il corpo, quando si toglie la propria “maschera”. Nessuno spettacolo finale, nessuna prova generale, soltanto l’interesse a lavorare su se stessi attraverso gli input che il teatro propone, per imparare a conoscerci e riconoscerci.

Ogni mattinata è dedicata a un elemento e a un tema specifico. Oltre al prossimo incontro, rimane soltanto una data in programma: “Aria – Equilibrio nella leggerezza, equilibrio nel gruppo”, in programma per sabato 8 febbraio, dalle 9.00 alle 11.30.

Galla & Teo nasce a Ravenna nel 2002: il suo impegno consiste proprio nel coordinamento di laboratori teatrali rivolti a bambini, adolescenti e adulti. La maggior parte dei tutor proviene da un percorso interno all’associazione stessa: questa affezione ha permesso di stabilire un’importante continuità tra il passato e il presente di questi laboratori, senza precludere l’ingresso a nuovi aspiranti appassionati, grandi e piccoli. Per ulteriori informazioni sulle tariffe e leiscrizioni: Mail: info@gallaeteo.org