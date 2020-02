Sono 250 le giovani aspiranti attrici che quest’oggi, sabato 1 febbraio, hanno deciso di mettersi alla prova davanti alla telecamera per conquistare un ruolo nel prossimo film dello scrittore e regista Federico Moccia “Innamorarsi in chat”.

Autore di tante pellicole, come “Ho voglia di te”, “Universitari” e “Non c’è campo”, Moccia ha scelto proprio la Romagna per trovare alcune delle principali interpreti femminili del suo prossimo lavoro. Ma le giovani attrici sono arrivate da tutta Italia, isole comprese. C’è chi è giunta a Casa Margot a Milano Marittima da Cagliari, chi da Catania, oltre ad una massiccia presenza di emiliano romagnole.

I provini, a porte chiuse, sono iniziati intorno alle 16.30. In particolare, il regista aveva lanciato una call per trovare le interpreti di “Giorgia” (studentessa modella), “Angelica” (veterinaria, animalista incallita), “Maria” (CEO di un’importante casa editrice), “Camilla” (ingegnere meccanico che vive su una piattaforma), Elvira (modella affermata) ed Emma (assistente stilista di un noto marchio di moda).

Sarà proprio Moccia, in collaborazione con il manager Gianni Baldisserri, a selezionare le ragazze da inserire nel cast. Dalla produzione hanno confermato che le richieste per partecipare al provino, giunte sia via mail che via telefono, sono state oltre 2000, e che, dopo una prima pre-selezione ne sono state individuate 250.

Il regista romano, questa sera sempre a Casa Margot in viale Matteotti a Milano Marittima, presenterà il suo nuovo libro “La ragazza di Roma nord”, un romanzo per i giovani, scritto con il linguaggio dei giovani.

