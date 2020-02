Teatro Walter Chiari: i burattini tornano a Cervia con ‘Nonna e Volpe. Una casa per due’

Dopo una settimana di pausa, i burattini tornano al teatro comunale Walter Chiari di Cervia. A riprendere le danze sarà l’organizzatore della rassegna invernale Vladimiro Strinati, con ‘Nonna e Volpe. Una casa per due’. Lo spettacolo, che andrà in scena domenica 2 febbraio alle 16, vede Nonna in pieno trasloco nel tentativo di liberarsi dagli scherzi della dispettosa Volpe. Questa mossa non consentirà però all’anziana signora di liberarsi definitivamente dell’astuto mammifero. Le gag, i colpi bassi e le scorrettezze continueranno quindi ad animare l’animato menage tra i due esuberanti protagonisti.

“La caratteristica di questo spettacolo – sottolinea Strinati – è quella di presentare tutti i crismi di una vera e propria produzione teatrale. Abbiamo quindi un addetto alla regia, Danilo Conti, una scultrice e scenografa, Margherita Conventi, chi cura costumi e sartoria e la consulenza musicale a cura di Antonella Piroli”.

Per informazioni e prenotazioni: 347.3960572