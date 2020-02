Il pianista Giuseppe Albanese torna al Teatro Alighieri per “Ravenna in Musica”

Giuseppe Albanese, tra i più richiesti pianisti dell’attuale scena internazionale, martedì 4 febbraio alle ore 21 torna al Teatro Alighieri, di nuovo ospite della stagione “Ravenna Musica” dell’Associazione Angelo Mariani , dopo il successo del 2018.

Presenterà la sua recentissima incisione per la Deutsche Grammophon dal titolo evocativo “Invito alla Danza”: una raccolta di trascrizioni per pianoforte di suite tratte da celebri balletti come Lo Schiaccianoci di Petr Il’ic Cajkovskij, l’ Uccello di Fuoco di Igor Stravinskij, Coppelia di Léo Delibes, arricchita dalle composizioni “Invito alla danza” di Carl Maria von Weber e “La Valse” di Maurice Ravel.

Classe 1979, nato a Reggio Calabria e faentino d’adozione, Giuseppe Albanese è salito alla ribalta internazionale dopo la vittoria del 2003 del primo premio al “Vendome Prize” con finali a Londra e Lisbona, un evento definito da Le Figaro “il concorso più prestigioso del mondo attuale”.

Da allora si esibisce regolarmente in recital e con orchestra nelle più importanti sedi concertistiche del mondo, dal Metropolitan Museum di New York all’Auditorium Amijai di Buenos Aires, dalla Konzerthaus di Berlino al Mozarteum di Salisburgo, dalla Steinway Hall di Londra alla Salle Cortot di Parigi, dalla Laeisz Halle di Amburgo alla Filarmonica di San Pietroburgo. In Italia ha suonato per le più autorevoli stagioni concertistiche e nei principali teatri.

Come fiore all’occhiello vanta la collaborazione con la Deutsche Grammophon con cui ha debuttato nel 2014 con l’album “Fantasia” che raccoglie musiche di Beethoven, Schubert e Schumann, seguito nel 2015 dal cd “Après une lecture de Liszt”, interamente dedicato al compositore ungherese. “Invito alla danza” è la sua terza incisione per la prestigiosa etichetta discografica tedesca.

I biglietti dei concerti di “Ravenna Musica 2020”, promossa in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e con il sostegno delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Ravenna e del Monte di Bologna e Ravenna, sono in vendita on-line dal sito www.teatroalighieri.org, presso la Biglietteria del Teatro Alighieri, La Cassa di Ravenna, gli Uffici IAT di Ravenna e Cervia. Prezzi: da € 5,00 a € 30,00 a seconda del settore e dell’età. Informazioni: tel. 0544 39837 – www.angelomariani.org.