Alla Feltrinelli di Ravenna la silloge “La Poesia cambierà il mondo” della ravennate Alessandra Maltoni

Presentata la silloge “La poesia cambierà il mondo” alla libreria Feltrinelli di Ravenna, l’autrice Alessandra Maltoni ravennate, ha dialogato davanti ad un pubblico attento, con lo scrittore Daniele Rondinelli sulla sua ultima pubblicazione “la poesia cambierà il mondo”, collana le rondini, editore La Zisa. “La poesia cambierà il mondo” è una silloge poetica in cui convivono formazione umanistica e formazione scientifica.

In un gioco di saperi tra fisica e rime, la Maltoni tocca argomenti che riguardano l’esistenza individuale e collettiva, dando prova di quanto la poesia possa concretamente assolvere ad una vera e propria funzione sociale e storica. L’autrice pone l’accento sul rapporto degli uomini con la natura e, attraverso un’attenta scelta delle parole, ravviva una coscienza che si misura con i grandi temi della società contemporanea. Il libro è in vendita dalla Feltrinelli anche online e dopo averlo letto sarà possibile lasciare un commento, anche se negativo sarà di stimolo per i lettori e poter ribaltare l’opinione soggettiva.

Le letture alla Feltrinelli sono curate da Barbara Rasponi, lettrice ed attrice. La silloge il 21 Febbraio 2020 verrà presentata a Palazzo Marini ad Alfonsine.