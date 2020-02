Allo spazio “Bubani” di Ravenna inaugura la mostra “Gente al lavoro” del fotografo conselicese Franco Ferretti

Dopo aver esposto, in tempi recenti, in diverse città della Romagna (Imola, Bagnacavallo, Bagnara), il fotografo conselicese Franco Ferretti approda a Ravenna con la sua mostra “Gente al lavoro”, che sarà ospite dello spazio Bubani di piazza del Popolo dal 4 febbraio. La mostra è un percorso fotografico attraverso le botteghe e le officine di Conselice e non solo: uno sguardo ravvicinato alle arti e ai mestieri, ad amici e conoscenti intenti nelle loro attività quotidiane. Sono rappresentazioni che vanno al di là della collocazione geografica e possono appartenere a paesi diversi e distanti, ma uniti dalla laboriosità, dalla voglia di fare, che emergono da queste terre della Romagna.

L’intento non è solo quello di fare conoscere le realtà lavorative zonali, ma soprattutto quello di fare emergere la passione e l’amore che in esse gli uomini e le donne riversano ogni giorno, con grande dignità e fierezza. Un microcosmo da scoprire e verso il quale indirizzare i nostri sguardi sempre più veloci e fuggitivi. Negli scatti del fotografo si scopre che quei volti affaticati e intensi o certe situazioni lavorative, possono essere collocati ovunque, far parte cioè di realtà lontane dalle proprie radici insediative per diventare poi un messaggio più universale. Nell’opera fotografica di Franco Ferretti emerge sempre “l’uomo” come protagonista assoluto e imprescindibile per dare un valore diverso alla vita.

