“Quaderni di Viaggio” continua in biblioteca a Cervia con la Tanzania tra natura e volontariato 

Mercoledì 5 febbraio, alle ore 20.45 tornano in biblioteca a Cervia gli incontri della rassegna “Quaderni di viaggio”. A raccontarci la loro intensa esperienza saranno Stefania Fongoli, Piero Mistura e Tiziana Pondi. I tre amici parleranno del loro viaggio tra bellezze naturali e i bambini dell’orfanatrofio di Mglole, nella regione di Mogororo, dove per tre settimane sono stati ospiti delle Suore di Maria Immacolata e hanno avuto l’opportunità di visitare alcune strutture assistenziali Un viaggio intenso, in cui alle bellezze naturali si è affiancata una esperienza come volontari con i bambini dell’orfanatrofio.

La Biblioteca comunale “Maria Goia” di Cervia è in Circonvallazione Sacchetti 111. “Quaderni di viaggio” tornerà il 19 febbraio con un racconto sul Ladakh. Per informazioni: biblioteca@comunecervia.it; 0544-979384.