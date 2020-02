Al via a Lugo la 5^ edizione della rassegna Col canto: il 6 febbraio il primo concerto

Ritorna a Lugo la quinta edizione della rassegna “Col canto”. Il primo concerto di giovedì 6 febbraio 2020 presso l’Archivio del Consorzio di Bonifica di Lugo (ore 20.30 – via Manfredi, 32) è in collaborazione con collaborazione con “Fiato al Brasile”, Festival itinerante che coinvolge, oltre a studenti e docenti brasiliani, anche allievi e docenti della Scuola ad indirizzo musicale di Lugo, del Liceo musicale di Forlì e della Scuola Sarti di Faenza. Musiche di C. Jobim, O. Respighi, M. Nascimento.

Con: FAB Flute – Clarinet ensemble, Paola Lorenzi, voce e José Gustavo Julião de Camargo, direzione.

COL CANTO è un progetto volto alla valorizzazione artistico-culturale del patrimonio immobile storico e moderno della città in un intreccio di specifiche sinergie e competenze dei soggetti collaboratori coinvolti. La rassegna si intitola “Col Canto” perché il filo conduttore degli eventi in programma è la presenza di interventi musicali lirici, di ensemble corali e strumentali. La rassegna si terrà nei mesi di febbraio – marzo -aprile- maggio 2020.

