Mama’s Scuola di Musica inaugura con il primo laboratorio diretto dal musicista Lorenzo Sebastianelli

Questo 2020 avrà come protagonista Lorenzo Sebastianelli nel primo dei tre seminari che il Mama’s Scuola di Musica di Ravenna propone. Autore, compositore e musicista, classe 1977, autore poliedrico, arrivato alla scrittura attraverso un percorso artistico che affonda le sue radici nella musica. Ha iniziato la sua attività componendo numerose musiche per il teatro, musical, documentari e vari artisti, proporrà a musicisti, cantanti, compositori e tutti coloro che desiderano sperimentare la fase creativa di realizzazione di un brano. Nel laboratorio, i partecipanti avranno modo di conoscere i generi e gli stili musicali, le varie strutture della canzone, cenni di teoria musicale applicata alla composizione, i giri armonici più usati, la composizione musicale moderna, l’impiego delle nuove e vecchie tecnologie, l’arrangiamento di un brano. Applicando una formula originale e moderna, il laboratorio guiderà nel processo di creazione di una melodia frutto del lavoro di gruppo, fino ad arrivare alla scrittura di un testo, seguendo insieme il proprio istinto e le proprie inclinazioni. L’incontro sarà interattivo, si baserà sul coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti attraverso l’utilizzo del gruppo come luogo di esperienza e di apprendimento. La condivisione di stati d’animo, emozioni, esperienze e casualità, convolerà in una nuova teoria musicale ordinata, precisa ma nello stesso tempo moderna e libera da regole rigide, comunicare e condividere pensieri ed emozioni.

L’ incontro si svolgerà domenica 9 febbraio alle ore 10,00 presso la sede del “Mama’s Scuola di Musica” in Via San Mama, 75 Ravenna. Per info e prenotazioni: 339 5372418 – info@scuolamamas.net – www.scuolamamas.net .