Al Carmine di Massa Lombarda uno spettacolo tra comicità, magia e varietà con all’InCirco

Venerdì 7 febbraio alle 21 torna “Una Massa di risate”, la stagione teatrale di Massa Lombarda alla Sala del Carmine (via Rustici). Protagonista dell’appuntamento sarà all’InCirco Varietà con Lannutti & Corbo. Lo spettacolo “Di che sogno sei?” con Alessandra Ierse, inizialmente previsto per questa data, è infatti stato annullato. Lo spettacolo è una serata all’insegna del circo, del varietà e della comicità. “All’inCirco Varietà” è un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia. Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra circo, teatro e cabaret. Lannutti & Corbo danno vita a un varietà surreal-popolare con personaggi bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua assistente e tanti altri. Gli spettacoli di “Una Massa di risate” continuano fino a marzo con altri due appuntamenti dedicati alla comicità con qualche incursione musicale. Il costo dei biglietti è di 12 euro intero e 10 euro ridotto (giovani fino a 25 anni; over 65 anni; soci La BCC ravennate forlivese e imolese). Nelle giornate degli spettacoli la biglietteria della Sala del Carmine apre alle 19.30.

La rassegna Una Massa di risate è organizzata in collaborazione con Gruppo Teatrale La Bottega del Buonumore e con il sostegno di La BCC ravennate, forlivese e imolese e Con.Ami. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare l’Urp del Comune di Massa Lombarda al numero 0545.985890 o alla mail urp@comune.massalombarda.ra.it.