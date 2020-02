Il duo Zaccherini Senni a Brisighella rispolvera i brani standard jazz del periodo Bebop ’50/’60

Venerdì 7 febbraio alle 22 il Caffè della Loggia di Brisighella in via Naldi 9 ospita un concerto gratuito del duo Zaccherini Senni, dal titolo “Plays Standard”. Matteo Zaccherini al pianoforte e Stefano Senni al contrabbasso si produrranno in una serata dedicata ai brani standard jazz del periodo Bebop anni 50 / 60. Ingresso libero, per info: 3341321003 Checco.