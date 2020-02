Il MEI di Faenza a San Remo per premiare i migliori artisti indipendenti

Il 5 febbraio 2020, al Festival di San Remo, in piazza Brescia, il MEI ha premiato, per celebrare i suoi 25 anni di esistenza i migliori artisti indipendenti presenti. Premi speciali sono andati a Pinguini Tattici Nucleari, Eugenio in via di Gioia, Marco Sentieri e Wakeupcall.

Fino all’8 febbraio 2020 si terranno appuntamenti quotidiani live in Piazza Bresca e in tanti altri spazi della citta’ dei fiori. Il Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti prosegue così come ogni anno nel suo percorso a favore di una presenza autonoma e distinta della filiera creativa musicale indipendente emergente italiana.

Consegnate: Targa MEI al Miglior Artista Indipendente al Festival di Sanremo 2020 ai Pinguini Tattici Nucleari, dopo avere premiato gli anni precedenti Lo Stato Sociale e

The Zen Circus solo per citare gli ultimi, e Targa MEI Giovani agli Eugenio in Via di Gioia, gia’ premiati al MEI alcuni anni fa, per il loro impegno sui temi ambientali, fondamentali per il nostro futuro, presenti a Sanremo Giovani 2020 e Targa a Fadi come miglior Giovane Talento della Terra di Romagna per l’Emilia Romagna 2019.

Inoltre, Premio Speciale MEI ai WakeUpCall (in foto) per l’Omaggio a Domenico Modugno con la loro rivisitazione di Volare, un impegno del MEI a favore di Domenico Modugno che ha portato Sanremo a dedicargli una opera di Marco Lodola davanti al Teatro Ariston e le luminarie lungo la citta’ e un omaggio sul palco con Tiziano Ferro, e, infine, Targa MEI Speciale a Marco Sentieri per l’impegno sociale contro il bullismo presente a Sanremo Giovani 2020.

Durante il MEI DAYS che proseguira’ dal vivo fino all’8 ottobre al Festival di Sanremo 70 saranno presentati i punti degli Stati Generali della Musica Emergente realizzati da AudioCoop, Aia – Associazione Italiana Artisti, Rete dei Festival, It – Folk, Anat e Asmea, Cafim, Silb, Premio dei Premi, Forum del Giornalismo Musicale insieme a LazioSound, Rock Targato Italia, Disco Days, Calabria Sona e Giovani Talenti della Terra di Romagna con il supporto dell’Osservatorio Giovani dell’Universita’ Federico II di Napoli, ATCL Lazio e Classic Rock on Air e il patrocinio dell’Agenzia Nazionale Giovani che hanno coinvolto oltre 600 operatori della scena musicale indipendente italiana e sintetizzato in 13 punti gli interventi da realizzarsi a favore dei giovani musicisti emergenti, presentati al Mibact, Ministero Giovani e Sport, Presidenza del Senato, Presidente Commissione Cultura del Senato, Rai, Siae, Nuovo Imaie e ad altri soggetti istituzionali, riscuotendo grande interesse e puntando a realizzarne i punti

per il rinnovamento della musica del nostro paese.

Tra questi, dopo gli incontri realizzati, il primo intervento di rilievo e’ stato quello che ha riconosciuto i videoclip come opera d’arte ottenendo il tax credit grazie al Decreto del Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini.

Durante il MEI25 al Festival di San Remo 70 sara’ presentato anche il contest che il MEI realizzera’ per ricordare i 100 anni di Cesare Andrea Bixio, come partner della mostra aperta da pochi giorni a Roma. Il programma e’ a cura di Marco Mori e Christian Gullone in collaborazione con Angelo De Cave e Ivana Stjepanovic. In collaborazione con Sanremo Sonora 2020 a cura di Simona De Melas e Adriana Rombola’. Tra i partner il circuito web radio universitario di RadUni che sara’ presente alla premiazione di mercoledì 5 febbraio.