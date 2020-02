Lo spettacolo Kaninchen festeggia le 100 repliche al Dock 61 di Ravenna

A conclusione delle repliche realizzate all’interno delle scuole medie del territorio ravennate in occasione del Giorno della Memoria, lo spettacolo Kaninchen compie una replica straordinaria, questa volta aperta a tutta la cittadinanza. Lo spettacolo festeggerà le 100 repliche realizzate andando in scena sabato 8 febbraio (ore 21) al Dock 61 di Ravenna.

Kaninchen, di Lady Godiva Teatro, nato nel 2015 ha in questi anni contribuito a spiegare ai giovanissimi cosa è stato l’Olocausto, con le parole di chi lo ha vissuto sulla propria pelle. Un viaggio in cui il protagonista trasporta gli studenti, attraverso di lui, nell’inferno del campo di Dachau, dove il nonno è stato una cavia umana per gli esperimenti dei medici del Reich, un Versuchtkaninchen appunto, un coniglio da laboratorio. Giuseppe si trasforma in una sorta di guida per i visitatori di Dachau, raccontando la vita nel campo, seguendo virtualmente le stesse tappe in cui dal 1933 al 1945 stazionarono prigionieri di diversa origine e storia personale. Kaninchen-viaggio nell’inferno di Dachau, ore 21 presso Dock 61. Ingresso riservato ai soci Arci.

Kaninchen – Viaggio nell’inferno di Dachau

con Elio Ragno

di Antonella Gullotta

drammaturgia e regia Eugenio Sideri

produzione Lady Godiva Teatro.