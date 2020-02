Sant’Agata sul Santerno. Festeggiamenti per la patrona con musica, arte e convivialità

Venerdì 7 febbraio 2020, alle 20.30 nella sala del Consiglio Comunale del Municipio si terrà un Concerto d’archi dell’Orchestra Amici della Scuola e della Musica, a cura della Pro Loco. Durante la serata verrà suonato anche il violino del liutaio santagatese Custode Marcucci. Nella stessa aula sono ospitate fino al 9 febbraio le mostre di scultura, pittura e design “Nella sovranità del silenzio” e “Sotto una buona stella”, visitabili su appuntamento (per prenotazioni scrivere alla mail logosartecultura_at_gmail.com).

Sabato 8 febbraio alle 11.30 nel Grande Parco Vatrenus delle scuole ci sarà l’intitolazione dell’albero dedicato ai nuovi nati del 2019, in occasione di “Benvenuti a S. Agata”. Infine, domenica 9 febbraio si chiude il programma alle 12.30. Al Circolo Endas Pietro Barsanti “La Camaraza” c’è il tradizionale pranzo “I Santagatesi di oggi e di ieri si incontrano…a tavola”, a cura dell’associazione Kultura.

Fino a domenica 9 febbraio è possibile visitare nel centro commerciale Conad la mostra “Artisti e Hobbisti di casa nostra”, a cura della Pro Loco. Nel centro sociale Ca di Cuntadèn c’è invece fino a domenica 16 febbraio la mostra fotografico-documentaria “Il mestiere di nonno”, rassegna di immagini che ritraggono nonni, nonne e nipoti di Sant’Agata dal primo ’900 fino ai giorni nostri. L’esposizione, a cura di Armanda Capucci e Wanda Lusa, è aperta nei seguenti orari: dalle 15 alle 17 nei giorni festivi; dalle 19.30 alle 22 nei giorni feriali (escluso il lunedì).

Come da tradizione, la piazza Garibaldi, davanti al Municipio, verrà addobbata con ombrelli sospesi. Anche l’ambiente sarà protagonista delle celebrazioni: per tutto il mese di febbraio sarà applicato uno sconto doppio per i santagatesi che conferiranno i rifiuti differenziati nell’area “self 24h” della stazione ecologica di via Marcora, fino a esaurimento del budget.