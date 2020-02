Bagnara di Romagna: al Teatro Merenda arrivano “Le grandi fughe del mago Houdini”

Domenica 9 febbraio a Bagnara di Romagna il “Teatro merenda”, la rassegna teatrale di intrattenimento per bambini, ospita “le grandi fughe del mago Houdini” della compagnia Mulino di Amleto. Appuntamento alle ore 15.30 nella sala polivalente “G. Vassura” in Largo della Libertà 37.

L’ingresso allo spettacolo è di 5 euro per gli adulti e 4 euro per i bambini fino ai 13 anni. Per maggiori informazioni e prenotazioni, chiamare il numero 0545 905501, oppure consultare il sito www.comune.bagnaradiromagna.ra.it o la pagina Facebook “Teatro Merenda – Bagnara di Romagna”.

La rassegna “Teatro Merenda” è realizzata con la direzione artistica di Andrea Marchi, con la collaborazione di Atuttotondo Spettacoli e la scuola teatro “La Bassa”, con il contributo della Pro Loco, dell’associazione Amici della scuola e della Fondazione Cassa di risparmio di Imola e della Ditta Tampella di Bagnara, con il patrocinio del Comune di Bagnara di Romagna.