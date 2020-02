Ravenna. Alla scuola Don Minzoni la mostra itinerante “Tempi di scelta, storie di quattro luoghi”

Nell’ambito delle iniziative del Giorno della Memoria, promosse dal Comune di Ravenna, e del progetto per le scuole “Nei luoghi del lavoro”, sabato 8 febbraio 2020 alle 10 alla scuola secondaria di primo grado Don Minzoni – Istituto comprensivo San Biagio (via Celso Cicognani, 8) verrà inaugurata la mostra itinerante “Tempi di scelta, storie di quattro luoghi: museo Cervi, Fondazione ex campo Fossoli, Fondazione Villa Emma, Fondazione Scuola di pace di Monte Sole”.

L’iniziativa nasce dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sezione Luigi Fuschini, all’interno del progetto conCittadini dell’assemblea legislativa della Regione, in collaborazione con il Circolo Cooperatori e l’Anne Frank House di Amsterdam.

Interverranno all’inaugurazione un rappresentante dell’amministrazione comunale e un rappresentante della Regione, oltre alla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo statale San Biagio. Al termine del momento inaugurale le studentesse e gli studenti avranno modo di intervenire sul tema della mostra, sulla Resistenza e sulla storia del movimento cooperativo, facendo domande ed esprimendo opinioni. La mostra sarà ospitata nell’atrio della scuola fino al 14 febbraio ed è a ingresso gratuito.