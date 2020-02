38° Mascagni d’oro: a Bagnara di Romagna premiazione e concerto

Domenica 9 febbraio alle ore 16:30 l’Auditorium parrocchiale di Bagnara di Romagna in via Camagni ospita il concerto lirico con l’assegnazione del premio Mascagni d’oro al soprano Serena Farnocchia. Oltre all’artista premiata si esibiranno il tenore Dave Monaco ed il baritono Maurizio Leoni, accompagnati al pianoforte dal maestro Paolo Raffo.

“Assegnamo questo premio ad una voce meritevole del panorama internazionale – ha dichiarato Daniela Pini, mezzosoprano bagnarese del Comitato P- Mascagni – è un riconoscimento che viene dato sia a cantanti emergenti che ad artisti con una solida carriera alle spalle, come in questo caso. Tra i premiati del passato potrei citare Daniela Dessì, Leo Nucci e Francesco Meli. Giunto alla 38a edizione, il Mascagni d’oro prende il nome dal compositore Pietro Mascagni di cui Bagnara ospita un museo”.

Serena Farnocchia

Serena Farnocchia è nata a Lucca ed ha studiato canto Gianpiero Mastromei e Giovanna Canetti. È stata vincitrice di numerosi concorsi di canto, come ad esempio il “Luciano Pavarotti Competition” a Philadelphia. Nel 1997 viene selezionata da Riccardo Muti per l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, dove ha fatto il suo debutto come Donna Anna in DON GIOVANNI e riscosso grande successo.

Viene regolarmente invitata nei piú prestigiosi teatri internazionali come ad esempio la Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera, Teatro alla Scala, Opernhaus Zürich, Teatro La Fenice, New National Theatre Tokyo, Semperoper Dresden, Opera di Francoforte, Teatro Regio Torino, Grand Theatre Geneve, Maggio Musicale di Firenze, Teatro Regio di Torino, Teatro San Carlo di Napoli, Lyric Opera Chicago, Canadian Opera Company di Toronto, Glyndebourne Festival e l´Opera di San Francisco.

Nel corso della sua intensa carriera ha collaborato con importanti direttori come Riccardo Muti, Roberto Abbado, Bruno Bartoletti, Bertrand de Billy, Daniele Callegari, Paolo Carignani, Sir Andrew Davis, Asher Fisch, Antonino Fogliani, Vladimir Jurowski, Fabio Luisi, Nicola Luisotti, Zubin Metha, Gianandrea Noseda, Daniel Oren, Daniele Rustioni, Giuseppe Sinopoli, Pinchas Steinberg, Yury Temirkanov e Alberto Zedda.

INFO

L’ingresso al concerto è di 15 euro; per prenotare è possibile contattare i numeri 347 2509841 / 334 2082382. L’evento è promosso dal Comitato P. Mascagni di Bagnara di Romagna con il patrocinio del Comune.