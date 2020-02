Brisighella celebra il Giorno del Ricordo con la proiezione del film “Red Land”

Lunedì 10 febbraio, alle 20.30, nella Sala Polivalente Cicognani, V. Pascoli,1 a Brisighella, a memoria del tragico passaggio storico delle Foibe, si terrà la proiezione del film “Red Land” Rosso Istria.

la trama

Estate del 1943. Il 25 luglio Mussolini viene arrestato e l’8 settembre l’Italia firma quell’armistizio separato con gli angloamericani che condurrà al caos. L’esercito non sa più chi è il nemico e chi l’alleato. Il dramma si trasforma in tragedia per i soldati abbandonati a se stessi nei teatri di guerra ma anche e soprattutto per le popolazioni civili Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate, che si trovano ad affrontare un nuovo nemico: i partigiani di Tito che avanzano in quelle terre, spinti da una furia anti-italiana. In questo drammatico contesto storico, avrà risalto la figura di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, laureanda all’Università di Padova, barbaramente violentata e uccisa dai partigiani titini avendo la sola colpa di essere Italiana e figlia di un dirigente locale del partito fascista.

La visione del film è consigliata per un pubblico di età non inferiore a 13 anni.

Info: 0546 994415