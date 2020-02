TG5 dedica servizio alla mostra “Oche, civette e dadi” della Classense di Ravenna

Ieri, domenica 9 febbraio, è andato in onda sull’edizione delle ore 13 del TG5, un servizio sulla mostra “Oche, civette e dadi. La Collezione dei giochi della Biblioteca Classense”, visitabile alla biblioteca Classense di Ravenna, ancora per una settimana.

Domenica 16 febbraio, alle 16.30, è in programma una visita guidata gratuita: i posti disponibili sono solo 25 posti. Per prenotarsi, si può chiamare allo 0544-482116 o scrivendo a segreteriaclas@classense.ra.it.La biblioteca informa che sono rimasti pochi cataloghi e giochi da tavola, si possono prenotare anche questi. Sito: https://www.classense.ra.it/mostragiochi/.

Il servizio si può rivedere al seguente link: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/tg5/giochi-da-tavolo-in-mostra_F310153701158C09?fbclid=IwAR10V1UjPhwhJTatYMPS6reThL3gVHAlwzwwe6pOFL3NTy2U3jDJoRMGdxA)