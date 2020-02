Al Rasi di Ravenna due serate dedicata a Licia Lanera con “Cuore di cane” e “The Black’s Tales Tour”

Mercoledì 12 febbraio, alle ore 21, al Teatro Rasi di Ravenna la Compagnia Licia Lanera porta in scena “Guarda come nevica 1. Cuore di cane” di Michail Bulgakov. Spettacolo in abbonamento – Titolo a scelta – Durata 75 minuti. Giovedì 13 febbraio, alle

ore 21, sempre al Rasi ancora una volta la Compagnia Licia Lanera si esibisce in The Black’s Tales Tour di Licia Lanera. Spettacolo Oltre l’abbonamento – Durata 60 minuti. La stagione dei teatri dedica infatti due serate a Licia Lanera, attrice e regista barese, premio Ubu, premio Eleonora Duse, premio Reiter e tanto altro ancora. In Guarda come nevica 1. Cuore di cane un’orchestra di voci, caratteri, idioletti si materializza dall’antologia dei personaggi lividi e grotteschi della letteratura di Bulgakov. La visione di una società malata e sconfitta, i suoi vizi, i difetti, le sclerosi che l’attanagliano vengono scenicamente raccontati in un corpo a corpo tumultuoso e delicato, che attraversa l’iperbole e il fantastico facendosi materia sonora, trasformandosi in spessore visionario.

Con The Black’s Tales Tour invece, attraverso i segreti della voce e sviscerando un esasperato immaginario dark, l’attrice e autrice pugliese scava nel fondo inquietante di alcune fiabe della nostra tradizione per raccontare la densità degli incubi notturni e la vertigine dell’insonnia; e per parlare di certe donne, delle loro ossessioni e paure.

In Cuore di cane Bulgakov racconta le vicende di Filipp Filippovic, un ricco scienziato che trapianta organi animali nei propri pazienti per donare loro l’eterna giovinezza. Un giorno decide di realizzare un’operazione diversa: impianta nel corpo di un cane randagio ipofisi e testicoli umani, intervento che genera avventure rocambolesche e fa venire a galla tragiche verità. Licia Lanera affronta Cuore di cane caratterizzandolo con una struttura musicale decisa, affidata al compositore di elettronica Tommaso Qzerty Danisi. Una molteplicità di suoni e di voci scaraventano lo spettatore nell’atmosfera moscovita e restituiscono forza pirotecnica alla scrittura. Gli effetti sonori riprendono la bufera, le lamiere che sbattono, le matite che scrivono su pagine di diari, le trivelle e le seghe che aprono scatole craniche, i tacchi di scarpe che corrono e voci, voci, voci.

«La forma dello spettacolo – spiega Lanera – è quella della narrazione, ma ho riscritto dialoghi, inventato monologhi, per rendere dinamico il racconto, ma soprattutto per operare una scelta definita sul tema che mi sta più a cuore tra i tanti presenti in questo testo: quello della contraddizione all’interno del credo politico e soprattutto la fine della coscienza e dell’ideologia politica». Cuore di cane è il primo episodio della trilogia Guarda come nevica, che include tre testi e tre spettacoli sulla neve, tre autori russi e tre generi letterari. Il progetto prevede un lavoro di tre anni che comprende, oltre il testo di Bulgakov, Il gabbiano di Anton Čechov e Le poesie di Vladimir Majakovskij.



The Black’s Tales Tour è uno spettacolo che nasce da un’indagine sulla fiaba classica indagata nei suoi risvolti più neri e perturbanti. Al tempo stesso si sviluppa dalla necessità di sperimentare il rapporto che s’instaura tra voce, musica e gesto e il processo evolutivo che naturalmente ne consegue. Partendo da cinque fiabe classiche – La sirenetta, Scarpette rosse, Biancaneve, La regina delle nevi e Cenerentola – spogliate della loro parte edulcorata e consolatoria tipica del mondo dei bambini e presentate in tutta la verità della loro versione autentica, Licia Lanera firma una scrittura originale che racconta incubi notturni e storie di insonnia, per parlare di alcune donne, delle loro ossessioni, delle loro manie, delle loro paure. Le fiabe sono l’archetipo, il pre-visto, il pre-detto; sono la letteratura genuina dei più profondi sentimenti umani; sono sempre vive e parlano dell’uomo di ieri, di oggi e di tutti i domani possibili. The Black’s Tales Tour è uno spettacolo in cui le icone delle fiabe piano piano si sgretolano, fino a diventare la realtà stessa, la più feroce, la più fallimentare. Una sorta di horror che vuole far paura per esorcizzare la paura stessa: quella di chi scrive, quella di chi vive.



con Licia Lanera e Qzerty

sound design Tommaso Qzerty Danisi

adattamento e regia Licia Lanera

produzione Compagnia Licia Lanera coproduzione TPE Teatro Piemonte Europa

di e con Licia Lanera e con Qzerty

sound design Tommaso Qzerty Danisi

regia Licia Lanera

produzione Fibre Parallele coproduzione CO&MA Costing & Management

