Al Ridotto del Masini di Faenza i cortometraggi del Nazra Palestine Short Film Festival

La rassegna Il Cinema della Verità al Ridotto del Teatro Masini di Faenza propone, per il secondo appuntamento della Stagione di mercoledì 12 febbraio alle ore 21, una selezione di cortometraggi presentati nelle prime tre edizioni (2017, 2018 e 2019) del Nazra Palestine Short Film Festival. Nazra è una parola araba che significa “Sguardo”. Il Nazra Palestine Short Film Festival nasce dalla voglia di intrecciare gli sguardi di giovani autori palestinesi e internazionali sulla spinosa questione di mancanza di diritti in Palestina.

È proprio da questi sguardi cinematografici, sensibili e toccanti, che si riesce a percepire quanto amore, dolore, nostalgia e denuncia si possa provare per questa terra perduta e negata. Nazra è un festival indipendente, composto da volontari ed itinerante che gira in molte città italiane, in Spagna ed in Palestina. Queste le opere che saranno proiettate al Ridotto del Teatro Masini:

CHECK-POINT 300

di Ahmad Al-Bazz, Haidi Motola, Anne Paq (4’);

MATE SUPERB

di Hamdi alHroub (12’58’’);

HIGH HOPES

di Guy Davidi (14’);

AVE MARIA

di Basil Kalil (14’44’’);

THE PARROT

di Darin J. Sallam & Amjad Al-Rasheed (18’);

BONBONÈ

di Rakan Mayasi (15’15’’).

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Informazioni: tel. 0546 21306 – www.accademiaperduta.it.