Reduce da Sanremo il cantautore Bugo in concerto al Bronson di Ravenna

Sabato 7 marzo il cantautore italiano Bugo reduce da Sanremo, arriva in concerto (inizio ore 21.30) al Bronson di Madonna dell’Albero. Al Festival 2020 della canzone italiana Bugo ha partecipato con il brano ‘Sincero’ insieme all’artista e amico Morgan, anche se dopo una brutta lite, sono stati entrambi squalificati. La canzone fa parte del nuovo album di Bugo che uscirà il 7 febbraio.

Cristian Bugatti, in arte Bugo, nasce a Rho (MI) il 2 agosto 1973 ma cresce a Cerano (NO). Inizia a suonare la chitarra durante la leva militare: è lì che capisce che la musica è la sua strada. L’attività come solista inizia nella seconda metà degli anni ‘90 e, dopo il trasferimento a Milano, nel 2000 pubblica il primo album ufficiale: da allora, Bugo ha pubblicato 9 album, passando dal circuito indipendente fino a major come Universal e Carosello. Nel 2002 viene eletto Artista dell’anno al MEI di Faenza, è protagonista degli Mtv Days e dell’Italia Wave nel 2009, nel 2012 il The Guardian lo inserisce tra i più grandi artisti in Italia e nel 2015 Rolling Stone tra le 100 facce della musica definendolo “l’inafferrabile rivoluzionario della canzone italiana”. Nel 2016 è tra i protagonisti del Concertone del Primo Maggio a Roma e dello Sziget Festival a Budapest.

“Il suo repertorio è esclusivamente originale. Intelligente, determinato, imprevedibile: Bugo è da sempre un pioniere della musica italiana. Non solo cantautore – scrivono sulla pagina del Bronson – Bugo tra il 2009 e il 2014 si dedica alle arti visive, realizzando varie mostre per diverse istituzioni italiane e internazionali. Nel 2011 inoltre è attore e autore della colonna sonora del film “Missione di pace”, applauditissimo al Festival del cinema di Venezia. Ha vissuto alcuni anni a New Delhi e a Madrid”.

BIGLIETTI

Prevendita: 16€+dp http://bit.ly/Bugo_Bronson oppure Fargo e Bronson Café.

Cassa: 18€.

Abbonamento 10 concerti bit.ly/Bronson19-20_Full.

Abbonamento 5 concerti http://bit.ly/Bronson19-20_Half.

Per maggiori informazioni: https://www.bronsonproduzioni.com/event/bugo/.