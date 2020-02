Tempo di Chet a ritmo di jazz al Teatro comunale di Russi

La stagione teatrale del Comunale di Russi prosegue mercoledì 12 febbraio (ore 20,45) a ritmo di jazz con lo spettacolo Tempo di Chet. La versione di Chet Baker che, in un connubio perfetto tra testo teatrale e musica, ripercorre le tappe della singolare vita del celebre trombettista e cantante jazz statunitense Chet Baker. Tempo di Chet. La versione di Chet Baker è la produzione del Teatro Stabile di Bolzano nata dalla fusione e dalla sovrapposizione tra scrittura drammaturgica di Leo Muscato e Laura Perini e partitura musicale curata e interpretata dal vivo da Paolo Fresu. Diretto da Muscato, lo spettacolo fa rivivere uno dei miti musicali più controversi e discussi del Novecento in un flusso organico di parole, immagini e musica che rievocano lo stile lirico e intimista di questo jazzista tanto maledetto quanto leggendario.

Dopo il debutto bolzanino, lo spettacolo conoscerà un’importante tournée nazionale pluriennale. Paolo Fresu alla tromba e al flicorno, Dino Rubino al piano e Marco Bardoscia al contrabbasso saranno le voci evocative di un cast d’eccellenza composto da Alessandro Averone, RufinDoh, Paolo Li Volsi, Debora Mancini, Daniele Marmi, Mauro Parrinello, Graziano Piazza e Laura Pozone. La regia di Muscato modula l’incessante oscillare tra passato e presente che fa affiorare fatti ed episodi disseminati lungo l’arco dell’esistenza di Chet Baker, da quando bambino suo padre gli regalò la prima tromba, fino al momento prima di volare giù dalla finestra di un albergo di Amsterdam. Le scene sono di Andrea Belli, i costumi di Silvia Aymonino e il disegno luci di Alessandro Verazzi. La colonna sonora dell’opera teatrale composta da Paolo Fresu e interpretata assieme a Dino Rubino (pianoforte) e Marco Bardoscia (contrabbasso) è anche un disco, di cui Fresu ha curato la produzione artistica ed esecutiva per la sua etichetta Tǔk Music. “Ogni apparizione apre il sipario su una fase della vita dell’artista, che ha passato molti periodi lavorando e vivendo in vari luoghi d’Italia, facendo emergere anche il sapore di epoche diverse, di differenti contesti socioculturali e visioni del mondo. Si delinea la figura del grande trombettista, che fra sogni, incertezze, eccessi ha segnato una delle pagine più importanti della storia della musica.” (Leo Muscato)

“Se la sua vita e la sua morte sono ancora oggi avvolte dal mistero, la sua musica è straordinariamente limpida, logica e trasparente, forse una delle più razionali e architettonicamente perfette della storia del jazz. Ci si chiede dunque come mai la complessità dell’uomo e il suo apparente disordine abbiano potuto esprimersi in musica attraverso un rigore formale così logico e preciso”. (Paolo Fresu)

PAOLO FRESU

Scopre il jazz nel 1980 e inizia l’attività professionale nel 1982 registrando per la RAI. Riceve numerosi premi e riconoscimenti italiani ed europei, tra cui il prestigioso Django d’Or, cittadinanze onorarie di Nuoro, Junas (Francia) e Sogliano Cavour, e due lauree honoris causa dall’Università La Bicocca di Milano e dalla Berklee School di Boston. Da trent’anni dirige il festival Time in Jazz di Berchidda e i seminari jazz di Nuoro. Ha suonato con i nomi più importanti della musica afroamericana, registrando oltre 400 dischi e lavorando a progetti misti di jazz e musica etnica, antica, contemporanea e leggera. Oggi è attivo con una miriade di progetti che lo vedono impegnato in centinaia di concerti all’anno in tutto il mondo. È inoltre testimonial per Amnesty International, Fondazione Francesca Rava e Asia e, dal 2016, Ambasciatore dell’Unesco giovani per l’Italia.



TEMPO DI CHET. LA VERSIONE DI CHET BAKER

testo

Leo Muscato, Laura Perini

musiche originali

Paolo Fresu

regia

Leo Muscato

scene

Andrea Belli

costumi

Silvia Aymonino

luci

Alessandro Verazzi

con

Paolo Fresu, tromba e flicorno

Dino Rubino, piano

Marco Bardoscia, contrabbasso

e con (in o.a.)

Alessandro Averone, RufinDoh, Paolo Li Volsi, Debora Mancini, Daniele Marmi, Mauro Parrinello, Graziano Piazza, Laura Pozone

produzione

Teatro Stabile di Bolzano.

Il prossimo appuntamento è venerdì 28 febbraio con Pulcinella, Uno di noi, rivisitazione contemporanea della celebre maschera napoletana della Compagnia Nuovo Balletto di Toscana. La vendita dei biglietti si svolgerà presso la biglietteria del teatro il martedì e il sabato dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 19. Per informazioni e prenotazioni: Teatro Comunale di Russi, via Cavour, 10, tel. 0544/587690 |e-mail: teatrocomunalerussi@ater.emr.it – www. comune.russi.ra.it e www.ater.emr.it. Tutti i giorni feriali dalle 10:00 alle 12:00.