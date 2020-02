Per San Valentino a Cervia arriva Rime baciate. In biblioteca letture di testi poetici dedicati all’amore di Dante

In occasione del giorno dedicato agli innamorati, l’Associazione ABC, Amici della Biblioteca di Cervia, ha organizzato per venerdì 14 febbraio alle ore 16 un momento di letture di testi tratti dalle opere poetiche di Dante e dei poeti stilnovisti, affidate a Ida de Pascale e Luana Neri.

San Valentino diventa un momento per riscoprire le radici della letteratura italiana, addentrandosi nella corrente poetica del Dolce Stil Novo, sorta a metà del XIII secolo, che deve il nome proprio a Dante, e che ha come tema centrale della sua poetica proprio l’Amore.

Per informazioni: 0544-979384, biblioteca@comunecervia.it