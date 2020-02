Con “La serva padrona”, La Corelli riporta l’opera lirica al teatro di Cervia, in un connubio tra tradizione e modernità

Appuntamento con la lirica sabato 15 febbraio alle ore 18 al Teatro Comunale Walter Chiari, dove La Corelli è pronta a portare in scena, per il secondo appuntamento di ”Moments Musicaux”, il capolavoro di Giovanni Battista Pergolesi “La Serva Padrona”, opera nata come intermezzo buffo ma poi divenuta nel tempo celeberrima ed eseguita in tutto il mondo.

Una pagina del 1700 che stupisce per modernità, caratterizzazione psicologica dei personaggi e scorrevolezza della partitura: un’opera con cui Pergolesi, morto appena 26enne, tracciò un segno indelebile nella storia della musica, capace di anticipare la grande tradizione della commedia italiana, il gioco degli equivoci, l’inversione dei ruoli sociali ed in particolare la dialettica tra servo e padrone, tradotta romanticamente in una storia d’amore, seppur inverosimile.

A far rivivere la spassosa vicenda di Serpina, Uberto e Vespone, sarà l’Orchestra Corelli diretta daChiara Cattani, con le brillanti voci di Jennifer Turri (soprano) e Gianandrea Navacchia (basso). Il tutto coadiuvato dall’estro registico e coreografico di Marilisa Angeli, che in omaggio alla modernità dell’opera porta in scena le allieve del Centro Studi Danza di Lugo costruendo per loro una serie di composizioni coreografiche non narrative il cui punto focale è la dinamica dei corpi, in una contrapposizione tra il linguaggio musicale barocco e una danza fatta di puro movimento.

Il botteghino de “La Serva Padrona” è già operativo al numero 339.6249299 e all’indirizzoinfo@lacorelli.it.

Ingresso € 10 (8 € per iscritti a Scuole di Musica, studenti fino ai 18 anni e over 60). Bambini sotto i 6 anni e diversamente abili entrano gratis.