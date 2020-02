Al comunale di Conselice “Le verità di Bakersfield” con Marina Massironi e Roberto Citran

Prosegue la rassegna al Teatro Comunale di Conselice, in via Selice 127-128, sabato 15 febbraio, alle ore 21.00 con lo spettacolo “Le verità di Bakersfield”, testo di Stephen Sachs, traduzione di Massimiliano Farau con Marina Massironi e Roberto Citran. Regia di Veronica Cruciani, produzione Nidodiragno Soc. Coop. Cmc. La storia è ambientata in un’America dai forti divari sociali. Maude, una cinquantenne disoccupata, che sembra ormai vinta dall’esistenza, nel disordine della sua caotica roulotte un giorno scopre un possibile tesoro, un presunto quadro di Jackson Pollock. Contatta un esperto d’arte di livello mondiale, Lionel che vola da New York a Bakersfield, per fare l’expertise dell’opera che, in caso di autenticazione, potrebbe cambiare completamente la vita della sua interlocutrice. Ispirato a eventi veri, questo dramma comico – a tratti esilarante – crea domande vitali su ciò che rende l’arte e le persone veramente autentiche. Marina Massironi e Roberto Citran, attori molto amati a livello cinematografico e televisivo, lo interpretano magistralmente diretti dalla mano sapiente di Veronica Cruciani. Le verità di Bakersfield, (titolo originale Bakersfield Mist), non è mai stato rappresentato in Italia. E’ stato portato in scena nei migliori teatri negli Stati Uniti (tra i quali Fountain Theatre di Los Angeles e Orlando Shakespeare Theatre), tradotto in diverse lingue e portato in scena in diversi Paesi.





