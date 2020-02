Luca Ravenna porta a Cervia il suo show LIVE@

Luca Ravenna, milanese, 32 anni, presenta al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, domenica 16 febbraio alle ore 21, il suo show LIVE@, nell’ambito della nuova rassegna dedicata alla “Stand Up Comedy” inaugurata nella corrente Stagione Teatrale. Come dichiarato dallo stesso artista, in occasione della replica cervese dello show, Luca Ravenna presenterà anche alcuni pezzi ancora inediti. Lo spettacolo sarà introdotto da una breve esibizione “scalda-pubblico” del comico Stand Up Eleazaro Rossi. Tanti e diversi i temi che Live@ porta in scena: compiere 32 anni, veder nascere i figli degli amici, il razzismo all’italiana, essere ebreo, “ma non veramente”, scoprire di avere un fratello brasiliano adottato e la paura delle emozioni da combattere. Poi ancora, il rapporto difficoltoso con la terapeuta, la “guerra” fra Roma e Milano, ma soprattutto una vita sentimentale disastrosa e la scoperta dell’amore nel letto di fianco al suo.

Biglietti: prevendite e prenotazioni telefoniche (tel. 0544 975166) sabato 15 febbraio dalle ore 10 alle ore 13 presso gli uffici del Teatro Comunale con ingresso dal Viale della Stazione. Prevendite on line: www.vivaticket.it. Prezzi: 12 euro (scontato 10 euro per abbonati alle altre rassegne della Stagione 2019/2020 del Teatro Comunale Walter Chiari). Informazioni: 0544/975166 e www.accademiaperduta.it.