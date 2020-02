A Cotignola la 1° edizione dI “Edizioni musicali Bandoli”, gara di ballo open

È in programma domenica 16 febbraio al palasport di Barbiano (Via Neri 1), a partire dalle 9.30 e fino alle 16.30 circa, la 1° Edizione del Trofeo “Edizioni musicali Bandoli”, gara di ballo open e quarta tappa della Coppa Italia punteggio doppio, per le classi B, A, Special e Master. Accompagnati dal vivo dalla nota Orchestra di Mirco Gramellini, i contendenti si esibiranno nelle discipline danze folk, fruste, coreografico, caraibico, danze jazz, latini, standard e Filuzzi.

Per la disciplina fruste si svolgerà il 1° Trofeo in memoria di Angelo Cassani. L’evento è organizzato dall’associazione Formazione Danze Romagna e Edizioni Musicali Bandoli, in collaborazione con i Maestri Stefano Bandoli, Segio Bandoli, Stefania Giacomini & Martina Ricci, con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Cotignola. È previsto un biglietto di ingresso di 8 euro.