Fusignano. Muri e barriere negli scatti fotografici di Elio Ancarani al “Il Granaio”

Sabato 15 febbraio inaugura la mostra “No wall” nel centro culturale “Il Granaio”, in piazza Corelli 16). Alle 16 inaugura “No wall”, esposizione fotografica di Elio Ancarani.

Ancarani, artista fusignanese che ha viaggiato tutto il mondo, propone una mostra fotografica sul concetto di muro e dell’incontro con l’altro. Il visitatore potrà ammirare numerosi scatti che ritraggono diversi muri che, come tutte le barriere, impediscono di vedere oltre e quindi di confrontarsi con il prossimo.

L’ingresso è libero. La mostra è aperta fino all’8 marzo ed è visitabile il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’esposizione è organizzata dal Comune di Fusignano, in collaborazione con Auser, Centro Islamico Fusignanese e Pro Loco.