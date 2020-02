A Bagnacavallo proiezione del docufilm di Veltroni sullo storico concerto De André-Pfm

Fabrizio de André e Pfm – Il concerto ritrovato di Walter Veltroni verrà proiettato martedì 18 e mercoledì 19 febbraio per la rassegna Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo. Il docufilm, distribuito al cinema da Nexo Digital soltanto in questi giorni, dà l’opportunità agli appassionati – proprio mentre si avvicina l’ottantesimo anniversario dalla nascita di Fabrizio De André (1940-1999) – di assistere per la prima volta nelle sale al concerto di Genova del 3 gennaio 1979. La realizzazione del film è stata possibile grazie al nastro recentemente ritrovato e restaurato dopo essere stato custodito per oltre 40 anni dal regista Piero Frattari, che partecipò alla realizzazione delle riprese di quello storico concerto di Fabrizio De André con la Pfm. Concerto che costituisce il fulcro del docufilm.

La programmazione della settima edizione della rassegna, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, continuerà poi La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek (venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 febbraio), Amarcord di Federico Fellini in versione restaurata (mercoledì 26 febbraio) e Jojo Rabbit di Taika Waititi (venerdi 28, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo).

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto).

Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto).

Le proiezioni iniziano alle 21.15. La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5. Informazioni: cell. 320 8381863 – 338 7179155 – cinemabagnacavallo@gmail.com – http://cinemabagnacavallo.blogspot.it.