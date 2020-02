Alla Casa Matha di Ravenna Carla Rita Ferrari parla della situazione ecologica del Mar Adriatico

Martedì 18 febbraio, alle ore 17.00 presso la sala maggiore della Casa Matha in piazza A. Costa 3, a Ravenna, si terrà il quinto appuntamento all’interno del ciclo di lezioni dell’Area dell’Ambiente organizzate dal dottor Piergiorgio Vasi. Per l’occasione Carla Rita Ferrari terrà una lezione conferenza volta a definire le condizioni attuali, desunte in divenire del Mare Adriatico e del suo ecosistema unico e particolare, con una storia umana propria e una situazione ecologica specifica.

L’appuntamento inserito in più ampio programma legato ai Corsi di Istruzione Superiore curati dalla Casa Matha è aperto al pubblico.