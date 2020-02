Duello a suon di storie: alla biblioteca Varoli di Cotignola scontro letterario a squadre

Mercoledì 19 febbraio alle 20.30 alla biblioteca “L. Varoli” di Cotignola (C.so Sforza 24) è in programma uno scontro letterario, a cura dello scrittore Daniele Nicastro. Si tratta di una sfida a squadre, in cui ci si affronta a colpi di storie. I partecipanti duellano e votano a loro volta. Le prove saranno impegnative, creative, inaspettate, ma sicuramente divertenti.

L’iniziativa, promossa dal comune di Cotignola in collaborazione con Coop Il Mosaico, è adatta sia a ragazzi e ragazze a partire dagli 11 anni che agli adulti. L’evento è gratuito ma è obbligatoria l’iscrizione telefonando allo 0545 908874 in orario di apertura della biblioteca oppure scrivendo alla mail varoli@sbn.provincia.ra.it.

Daniele Nicastro è nato a Carmagnola nel 1978 e ora vive in un piccolo paese della provincia di Cuneo. Nel 2011 ha cominciato a dedicarsi alla letteratura per ragazzi e da allora si è cimentato nei generi più disparati, dai racconti fantastici a quelli comici o ai romanzi d’avventura, sempre con un occhio di riguardo per i temi della crescita. Svolge incontri di scrittura creativa e di promozione alla lettura con numerose scuole e biblioteche e collabora come ghost writer con le maggiori case editrici italiane.

Ha pubblicato “Grande”, ”Khalifa, un immigrato da medaglia” (Einaudi Ragazzi) e “Io, Chiara e la luna”(Paoline).