A Cervia l’assemblea dell’Associazione Via Romea Germanica, cammino storico dalla Germania a Roma

Nella cornice delle Officine del Sale di Cervia si è svolto il Consiglio d’Amministrazione dell’Associazione Via Romea Germanica, il cammino storico che va dalla Germania a Roma. Cervia è stata scelta come sede dell’incontro in quanto da tre anni i cervesi percorrono a piedi la via Romea per consegnare il sale al Papa e in quanto da inizio anno il Comune è diventato sede operativa dell’associazione occupandosi della comunicazione sui social dell’itinerario.

Il vice Sindaco Gabriele Armuzzi ha salutato l’inizio dei lavori, coordinati da Liviana Zanetti, presidente dell’Associazione Italiana Via Romea Germanica, e Flavio Foietta, presidente dell’Associazione Europea Via Romea Germanica, impegnati con il resto del Cda nel dialogo con Bruxelles per il riconoscimento della Via Romea Germanica come itinerario culturale europeo. All’incontro, oltre ai rappresentanti del CDA per tutte le regioni italiane del percorso – Trentino Alto-Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio- il sindaco di Castiglione del Lago (PG) Matteo Burico.