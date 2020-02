Visite animate e nuovi laboratori per bambini al Mar di Ravenna

La mostra animata “I love paper. Mondi di carta in gioco” di Immaginante – Laboratorio museo itinerante continua fino al 1° marzo al Mar – Museo d’arte della città di Ravenna (via di Roma 13). Le visite animate per le famiglie si tengono il venerdì (turno unico alle 16.30) e di sabato e domenica con turni alle 10, 11, 14.30, 15.30 e 16.30. Le visite durano un’ora e si prenotano al 334/2804710.

Nell’aula didattica del Mar domenica 23 febbraio alle 15, consigliato per i bambini dai tre agli otto anni, è in programma il laboratorio “Magnifici strappi” con la narratrice Cristina Sedioli, che proporrà un racconto animato con tecniche multimediali, liberamente ispirai alle opere di Mimmo Rotella. Domenica 1 marzo alle 15 l’artista Angela Corelli terrà “Ravenna di carta”, dove i bambini dai 6 ai 10 anni useranno collega e pennellate per creare porte e portoni, giardini e balconi. I laboratori si prenotano al 334/2804710 e costano 10 euro a bambino.

Nella Casa Atelier di Immaginante, in via Carrari 19 a Ravenna, per bambini e genitori insieme sabato 22 febbraio alle 15.30 è in programma “Teatrini di carta”, un laboratorio per la costruzione di un kit per assemblare teatrini ispirati a Calder, Picasso e Warhol. Consigliato dai 3 ai 10 anni, prevede anche una merenda bio. Sabato 29 febbraio alle 15.30 è la volta di “Giardini di carta”: l’artista Marilena Benini presenterà le sue opere in forma narrata, proponendo la costruzione di piccoli mondi botanici utilizzando sagome di carta. Entrambi i laboratori vanno prenotati al 334/2804710 e costano 15 euro a bambino, comprensivi di una merenda bio.