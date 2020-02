Cesare Cremonini avvistato a Ravenna, in Piazza del Popolo

Cesare Cremonini, l’amatissimo cantautore e attore bolognese, è stato avvistato nel pomeriggio di oggi 19 febbraio, a Ravenna. Cremonini è stato immortalato seduto ai tavolini de La Tonda, in Piazza del Popolo.

Secondo i ben informati, il cantante bolognese sarebbe venuto a Ravenna per effettuare una visita da Franco Fussi, il famoso medico-chirurgo ravennate, specialista in Foniatria e Otorinolaringoiatria, probabilmente in vista del Tour che lo vedrà impegnato nei prossimi mesi.

“Grande @cesarecremonini grazie per le due foto! Ero emozionatissima!! Torna a trovarci ti aspettiamo per un’altra piada con i fiocchi!” ha scritto qualche fan sul profilo instagram del cantante.

Cremonini postando la foto in piazza del Popolo sul suo profilo instagram ha parlato di una nuova misteriosa bellissima notizia: “Oggi ho ricevuto una bellissima notizia! Festeggiamo come si deve! #piada” e i fan incuriositi si sono scatenati: “Chissà che @cesarecremonini tra meno di nove mesi diventerà papà! Sarà questa la bella notizia?”

Chissà.