Parole e musica al femminile al Dock 61 con Giò Gasdia e Carla Baroncelli

Musica e libri si incontrano al Dock61 in via Magazzini Posteriori a Ravenna venerdì 21 febbraio alle 21.30. La cantautrice Giò Gasdia propone un dialogo ravvicinato tra le sue canzoni e la prosa di Carla Baroncelli, giornalista e scrittrice attualmente impegnata sul tema del femminicidio: Carla darà voce alle sue “Ombre di un processo per femminicidio – Dalla parte di Giulia”, Giò Gasdia & Slow eMotion affronteranno il tema femminile attraverso i brani del loro nuovo album, “Crisalide”.