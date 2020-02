Al Teatrino della Casa delle Aie si parla del Museo Classis e di Cervia con l’archeologa Giovanna Montevecchi

Prosegue venerdì 21 febbraio, alle ore 21, nel Teatrino della Casa delle Aie, il programma degli incontri della stagione culturale 2019-2020 a cura dell’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia. In calendario c’è una “Serata archeologica”. con relatrice l’archeologa Giovanna Montevecchi. Intervento di Annalisa Canali, Direttrice del Museo del Sale di Cervia. Introduzione di Renato Lombardi. Le proiezioni di immagini affidate al supporto tecnico di Massimo Evangelisti.

Verranno presentate le ultime novità della Fondazione Ravennantica per l’anno in corso, connesse in particolare al nuovo museo Classis, a Classe. Inoltre si parlerà di Cervia, degli ultimi ritrovamenti archeologici e delle numerose attività messe in campo dal Museo del Sale di Cervia. Verrà presentata la pregevole pubblicazione intitolata “La Salina romana di Cervia. Aspetti ambientali e infrastrutture storiche a cura di Sara Guarnieri”, dedicata ai risultati di scavo archeologico della Rotatoria in prossimità di Pinarella. Si parlerà anche delle novità emerse da un’indagine approfondita dei materiali conservati al Museo del Sale, in particolare di quelli relativi ai rinvenimenti della barca storica nella cava di Savio.

L’ingresso alla serata del Teatrino delle Aie è libero e gratuito, anche per i non soci. In occasione dei “venerdì culturali” la gestione del Ristorante della Casa delle Aie, che fa capo alla Famiglia Battistini, presenta interessanti proposte di degustazione di piatti della tradizione gastronomica romagnola (informazioni, tel. 0544 927631).