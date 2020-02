Caffè Letterario di Lugo: Silvia Ferrara presenta “La grande invenzione”

Venerdì 21 febbraio alle 21 Silvia Ferrara presenta all’hotel Ala d’oro di Lugo (corso Matteotti 56) il suo libro La grande invenzione (Feltrinelli, 2019), nell’ambito del Caffè letterario.

Il libro parla di un’invenzione ancora avvolta nel mistero: la scrittura. È ormai quasi sicuro che sia stata concepita da zero più volte nella storia. Ma come si è arrivati a questa rivoluzione? Che cosa ci ha portato a scrivere? Per aiutarci a svelare questo arcano, Silvia Ferrara guida il lettore alla scoperta delle scritture inventate dal nulla e di quelle rimaste indecifrate fino a oggi, non solo tra i segreti della storia, ma anche nei meandri della nostra mente. Questo libro è un viaggio nella nostra capacità illimitata di creare storie e simboli, fatto di iscrizioni sibilline, di lampi di genio nel passato, della ricerca scientifica di oggi e dell’eco, vaga e imprevedibile, della scrittura del futuro. Introduce la serata Claudio Nostri.

Silvia Ferrara è professore ordinario di Civiltà egee all’Università di Bologna e si occupa di sistemi indecifrati di scrittura dell’Egeo, Cipro e Siria del secondo millennio A.C. Ha studiato all’University College di Londra e all’Università di Oxford e, dopo vari anni come ricercatrice in Archeologia e linguistica a Oxford, è tornata in Italia. Nel 2017 il suo progetto di ricerca ha vinto il Consolidator Grant dell’European Research Council.

L’ingresso è libero. La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo. Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it.