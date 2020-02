Il Mentalista Francesco Tesei al Goldoni di Bagnacavallo, sabato 22 febbraio

Il “Mentalista” più bravo e importante in Italia, Francesco Tesei, sarà ospite del palcoscenico del Teatro Goldoni di Bagnacavallo, sabato 22 febbraio alle ore 21, nell’ambito di una tournée che attraversa i più importanti palcoscenici nazionali, per presentare il suo nuovo spettacolo Human. Lo show è ideato e creato dallo stesso Tesei (che ne firma anche la regia) insieme a Deniel Monti, mentre le musiche sono di Alberto Nanni.

Francesco Tesei è un artista eccezionale, unico, e in questo suo nuovo lavoro propone uno sguardo all’arte del mentalismo da una prospettiva originale e quanto mai attuale: come modo, cioè, per tornare a stupirsi delle “magie” dei rapporti umani. Quelli veri: a contatto diretto, guardandosi negli occhi, parlando, cogliendo le sfumature di un’espressione del viso, lo stato d’animo e i pensieri di chi abbiamo vicino.

Dunque un percorso che nasce dall’intenzione di gettare luce sui misteri del mentalismo e che conduce verso una domanda universale: “cosa ci rende umani”?

Attraverso la relazione tra il mentalista e il pubblico, Human diventa quindi un’esperienza di condivisione e di co-creazione di ogni singola replica dello spettacolo. Una suggestiva esplorazione di inconscio, ragione e di tutto ciò che vive a cavallo tra i due, recuperando gli aspetti profondamente umani che ci rendono ciò che siamo e che si stanno perdendo in un mondo altamente tecnologico, sempre più virtuale, distratto e illusorio.

Biglietti: prevendita e prenotazioni telefoniche sabato 22 febbraio dalle ore 10 alle ore 13 presso il botteghino del Teatro Goldoni (Piazza Libertà 18, Bagnacavallo – tel. 0545/64330).

Prevendite on line: www.vivaticket.it

Prezzi: da 12 a 25 euro

Info: 0545/64330 e www.accademiaperduta.it