Mostra su “Genialità e natura” al Private Banking La Cassa di Ravenna con opere di Amadei e Scaglioni

La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna (ex Negozio Bubani) di Piazza del Popolo, fino al 3 marzo prossimo, una mostra su “Genialità e natura”, esposizione di opere e lavori in ferro battuto di Daniele Amadei e di lavori in legno (lampade da tavolo e da pavimento), di Ettore Scaglioni, entrambi residenti in provincia di Ravenna, iniziativa espositiva promossa dal Comitato Cittadino di Villanova di Ravenna.

L’iniziativa è partita dal Laboratorio per ragazzi “Lavori in Comune” che si è svolto a Villanova di Ravenna, per il recupero di legni riciclati e la costruzione di lampade.

Ettore Scaglioni ha coinvolto i giovani e li ha guidati nell’attività, fino alla creazione di opere suggestive. Da sempre Scaglioni ha raccolto rami e legni che il mare spinge sulla spiaggia e ha conservato assi e vecchi mobili, inutili per tanti, ma significativi per lui. In un ramo o nei piedi di una sedia rotta, “vede” una parte essenziale delle sue opere.

La passione per lavorare il legno lo avvicina e lo unisce a Daniele Amadei che invece trova nel metallo l’elemento più consono ad esprimere la sua creatività.

Entrambi i nostri artisti nella vita hanno svolto attività ben diverse, ma ugualmente hanno sentito la necessità di esprimere la loro genialità. Usano il legno e il ferro per creare l’armonia delle forme. Lavorano con attenzione, precisione e pazienza, materiali di scarso valore che ora si fanno ammirare e suscitano emozioni.