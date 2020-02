Stand Up comedy: al Ridotto del Masini è di scena Davide Calgaro con “Questa casa non è un albergo”

La rassegna dedicata alla “Stand Up comedy” al Ridotto del Teatro Masini di Faenza prosegue, venerdì 21 febbraio alle ore 21, con Davide Calgaro e lo spettacolo Questa casa non è un albergo nel quale ha l’occasione di raccontare in chiave comica i diversi aspetti della sua giovane età.

Nato a Milano nel 2000, Davide Calgaro studia recitazione a “Quelli di Grock”. A 15 anni ha cominciato a scrivere e provare monologhi comici, ha vinto alcuni premi nei Festival di cabaret e nel 2017 ha esordito in televisione con Stand Up Comedy su Comedy Central.

Nel 2018 ha vinto il prestigioso premio “Nebbia” per il cabaret, ha registrato il suo primo one man show per Zelig TV e partecipato come ospite fisso a Zelig Time.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Info: 0546 21306 – accademiaperduta.it