A Lugo la docente Raffaella Zama parla di “Girolamo Marchesi e la Pala di Lugo”

L’Associazione per lo sviluppo della cultura-Università per adulti di Lugo invita a tre incontri che hanno per oggetto la storia dell’arte. L’evento è realizzato in stretta collaborazione con il Liceo di Lugo nel quale insegnano, apprezzatissime per la loro competenza, le prime due relatrici. Sabato 22 febbraio, alle ore 16 nella Biblioteca del liceo di Lugo, viale Orsini 6, la professoressa Raffaella Zama parlerà di: “Girolamo Marchesi e la Pala di Lugo.Due anime e una mano sotto l’impulso di Raffaello”. Nell’anno che celebra il cinquecentenario della morte di Raffaello, sarà l’occasione per conoscere un esempio di precoce assimilazione dei testi figurativi del “divin pittore” ed osservare come la contaminazione nei territori periferici avvenisse per mano di autori locali, ma che locali non erano affatto.

Il successivo sabato 29 febbraio 2020, ancora alle ore 16, Biblioteca del Liceo di Lugo, viale Orsini 6, terrà la sua conferenza la professoressa Donatella Bezzi parlando di “Suggestioni veneziane attorno a San Michele in isola”

L’ultimo incontro, sabato 14 marzo 2020, ore 16, Biblioteca del Liceo di Lugo, viale Orsini 6, vede protagonista la professoressa Irene Graziani, Ricercatrice del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, che si occuperà di “Giuseppe Maria Crespi e il ‘vero’ nella pittura bolognese del Settecento”. Le tre conferenze esplorano alcuni aspetti della storia dell’arte italiana dalla seconda metà del Quattrocento fino al tardo barocco settecentesco, con qualche interessante esplorazione anche della realtà locale. Sarà estremamente interessante seguire i percorsi culturali tracciati dalle relatrici.