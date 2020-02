Alla Casa Protetta Baccarini di Russi l’evento “Donne di parola” di e con Luigi Berardi

Sabato 22 febbraio alle ore 15,30 presso la Casa Protetta Baccarini di Russi, via Faentina Nord 8, ingresso Via Galilei, si svolgerà l’evento “Donne di parola ” di e con Luigi Berardi. Si prevedono due atti scenici, il primo intitolato “La rotta del fiume Lamone 1839” e il secondo “Le lavandaie”, su temi attinenti fatti e personaggi di un tempo della Romagna. Luigi Berardi scultore, artista negli anni ’80 si occupa anche di grafica, fotografia e ricerca di cultura materiale folclorica, pubblica come illustratore dizionari, libri di racconti e libri di poesie, saggistica e copertine per riviste. Si confronta con il teatro nel dialogo universale delle arti. Ha fatto del paesaggio sonoro il suo lavoro, la sua ricerca, attraverso l’interazione di arti visive, arti sonore e geopoetiche, alla costante ricerca dell’anima dei luoghi. La cittadinanza è invitata.